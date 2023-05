Så spenderade han ryska spionlönen

Efter reklamen visas:

Så hanterade spionbröderna de ryska pengarna

Peyman Kia var 27 år när han fick jobb på Säpo första gången. Efter att ha gått ut med toppbetyg från gymnasiet och tagit examen från juristprogrammet rekryterades han till Säkerhetspolisens aspirantprogram 2007.



Några år senare började Peyman Kia samla in hemliga dokument från Säpo och Militära underrättelsetjänsten, Must. Han skapade också krypterade hårddiskar för att kunna hantera filerna på sin privata laptop. Enligt tingsrätten sålde han sedan vidare informationen till den ryska underrättelsetjänsten.



På en kvart får du veta hur spiondömde Peyman Kia spenderade pengarna från Moskva och om det här fallet är ett tecken på att vi är på väg in i en ny spionera. Med Jani Sallinen och Mathias Ståhle, granskande reportrar på SvD.

Lyssna på Dagens story

Dagens story produceras av Svenska Dagbladet och distribueras av Acast. Förutom att lyssna här på SvD.se kan du även höra podden i följande kanaler:

Hitta podcasten genom att söka efter ”Dagens story” – eller klicka på länkarna.