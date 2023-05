Avtalsförhandlingarna mellan Seko och arbetsgivarparten Almega Tågföretagen, som förs under hot om strejk från fackets sida, pågick till sent på fredagskvällen och fortsätter under lördagen.

Strejken, som Seko har varslat Almega Tågföretagen om, skulle ha inletts i torsdags om ingen avtalslösning nåtts. I stället sköts varslet fram till måndag den 15 maj.