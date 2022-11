Europeiska talanger stod i centrum under den Internationella Emmygalan som ägde rum i New York under natten mot tisdagen, svensk tid.

Svenske Sverrir Gudnason var nominerad i kategorin bästa manliga skådespelare för sin roll som Kurt Haijby i SVT:s ”En kunglig affär”. Priset gick dock till Dougray Scott i brittiska ”Irvine Welsh’s crime”.