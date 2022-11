Grönt ljus för elstöd

Regeringen har sagt att stödet kan betalas ut i början av nästa år. Det ska gå till omkring fem miljoner elkunder i södra och mellersta Sverige, det vill säga de som finns inom elområde 4 och 3.

Stödet baseras på historisk förbrukning under perioden från oktober förra året till och med september i år. Stödet utgår med 79 öre per kilowattimme för kunder i elområde 4 och med 50 öre per kWh i elområde 3.