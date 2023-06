Operan ställer in på grund av ljudstörning

Kunglig Operan har som bekant akuta renoveringsbehov, men också störande grannar. Nu ställs fredagens föreställning av ”Short stories IV” på Rotundan in eftersom det läcker in för mycket ljud från Café Opera i våningen under, där det samma kväll blir klubb med hög musik.

– Det här är första gången vi tar beslutet att ställa in en föreställning på grund av ljudläckage. För oss är detta ytterligare ett bevis på den absurda situationen vi har i Operahuset, att vi inte kan ha föreställning i våra lokaler samma kväll som Operakällaren har sin verksamhet i sina lokaler eftersom huset är så dåligt isolerat, säger pressansvariga Jenny Mattsson. SvD