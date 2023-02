Uppgift: Nikki Haley utmanar Trump

Donald Trump höll i helgen valmöten i South Carolina och New Hampshire – båda viktiga primärvalsdelstater 2024 – för att få fart på sin tredje presidentvalskampanj.

Bara några dygn senare ser han nu ut att utmanas. Republikanen Nikki Haley, 51, tidigare guvernör i just South Carolina och FN-ambassadör under Trump, planerar att annonsera sin egen presidentvalskampanj den 15 februari, enligt South Carolina-tidningen Post and Courier. Haleys medarbetare har skickat ut en inbjudan till ett ”särskilt offentliggörande” på det datumet. Haleys planer på en valkampanj bekräftas av en källa i hennes ”inre krets”, enligt tidningen.