Beslut fattat: Allt om båda elstöden

Det första elstödet som betalas ut den 20 februari gäller bara hushåll med eget elnätsavtal i södra och mellersta Sverige. Det hushåll som stod på elnätet den 17 november 2022, får pengarna.

Elområde 4, får 79 öre per förbrukad kilowattimme (kWh) under perioden oktober 2021 till och med september 2022. I mellersta Sverige, elområde 3, får man 50 öre per förbrukad kilowattimme under samma period.