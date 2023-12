Nakenbilder till elev – skolanställd avskedad

Trots att han tidigare blivit varnad skickade en skolanställd i Skåne nakenbild på sig själv till en tolvårig elev. Nu har mannen avskedats, rapporterar Sydsvenskan.

Mannen fick en varning av skolledningen i våras, då det visat sig att han kontaktat en 16-årig elev via dejtingappen Tinder. Under hösten har han via sociala medier skickat nakenbilder till en tolvårig flicka på skolan. När mannen konfronterades förklarade han sitt beteende med dålig impulskontroll.