Vintern tar paus – rejält väderomslag drar in

Under onsdagskvällen väntas fortsatt riktigt vinterväder på många håll. Till exempel måste stockholmarna klä sig för 13 minusgrader. Men under natten faller sedan temperaturen med cirka en grad per timme. Lagom till lunch imorgon, torsdag, blir det nollgradigt även i huvudstaden.

Den riktigt kalla vintern tar alltså en paus.