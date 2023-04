När Sverige lämnar kliver Wagner in: ”Instabilt”

– Det finns ett citat från Dag Hammarskiöld som lyder ”peacekeeping is not a job for soldiers, but only soldiers can do it”. Det är inte det vi tränar för, men vi behöver finnas där ifall det händer någonting.

Förra onsdagen kom den sista svenska soldaten hem från Mali. Under nio år har Sverige skickat militär till utlandsmissionen under FN mandat, den så kallade Minusma (Multidimensional integrated stabilization mission in Mali). Överstelöjtnant Martin Johansson var kontignentschef för Mali 17, den 17:e vändan i landet.