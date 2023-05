Kanada till semi – slog ut värdnationen Finland

Finland, som även i fjol var värd för världsmästerskapet, får inte fira ett nytt VM-guld på hemmaplan.

Jack Quinn gav kanadensarna ledningen sju minuter in på den första perioden. Quinn bjöd på en fin dragning innan han skickade i väg pucken mot den finländska målburen där Växjös guldmålvakt Emil Larmi stod mellan stolparna. Avslutet letade sig in i mål under Larmis benskydd, ett avslut som Larmi nog borde gjort mer på.