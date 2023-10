Fortsatt blytungt för Oskarshamn – föll igen

Oskarshamn fick en flygande start när man tog sig an Rögle på bortaplan under lördagen. I den tredje matchminuten tog laget ledningen efter att David Quennevilles jätteskott från blålinjen letat sig in i målburen.

Rögle hade flera chanser till kvittering men lyckades inte få in pucken bakom Emil Kruse i Oskarshamnsmålet. Det skulle dröja till den andra perioden innan Michael Kapla kunde kvittera för hemmalaget.