I sin numera klassiska bok från 2011, ”Living in denial: Climate change, emotions, and everyday life”, beskriver sociologen Kari Marie Norgaard hur invånarna i en liten norsk by hanterade sin egen dissonans. De levde i ett oljeland som gav dem rikedomar och välfärd, men omkring dem smälte snön de brukade åka skidor på. Titeln sammanfattar hennes slutsats: invånarna talade helt enkelt inte om klimatförändringarna på allvar och tog inte konsekvenserna av sin kunskap om hur den smältande snön hängde ihop med oljan. För att det skulle kunna fungera skapade de sociala strukturer, de träffade en tyst överenskommelse om vad som fick sägas och när.

Valrörelsen verkar fungera lite på samma sätt. Varför skulle vi annars få besked som går emot sunt förnuft både från höger och vänster? Varför skulle en socialdemokratisk energiminister annars säga att det inte finns skäl att spara energi och en moderat partiledare säga att människor inte ska behöva ställa om? Förnekelsen är nära.

Att människan har påverkat jorden på ett så fundamentalt sätt är svårt att ta in för de flesta. Och om vi på allvar tar in det, så är det oerhört drabbande. Det är inte möjligt att fortsätta sitt klimatskadliga liv, så man skaffar sig strategier för att slippa tänka på och hantera det.

Det är ju trots allt våra politiker som har beslutat om både Parisavtalet och våra egna mål.

Vi hoppas förstås att våra politiker ska kunna ta ansvar, leda och visa vägen. Men hos dem verkar det finnas en liknande dissonans. Eftersom de kan förlora röster, och eftersom det är så smärtsamt, vill de helst undvika att tala om det. Därför förekommer partiernas åtgärdsprogram lite mer undanskymt i valmanifest och partiprogram. En genomgång av partiernas klimatpolitik, som genomförts av Naturskyddsföreningen, visar dock att de föreslagna åtgärderna är otillräckliga.