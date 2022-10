I Marcus Baldemars ”Finally fantastic” befinner vi oss i ett svårdefinierbart rum. Där finns inledningsvis förutom koreografen själv, i röda shorts och kråsskjorta, Viktoria Anderssons utlevande gestalt med blond peruk, leopardmönstrad body och tighta blå jeans och Henning Tönsbergs mer iakttagande person i grön plyschdress. Allt kompletterat med en sminkning som hämtad från en neon- och pastellsprakande musikvideo från 1980-talet.

Samma intensiva återhållsamhet och lekfulla svulstighet med mycket känslor präglar också det koreografiska materialet. Speciellt tydligt blir det när det kombineras med Simple Minds "Don't you (forget about me)" eller A-has ”The sun always shines on tv”.