Resandet över Öresund är nästan på samma nivåer som före pandemin. Det framgår av Öresundsinstitutet rapport för tredje kvartalet.

Under juli till september reste i genomsnitt 118 353 personer över Öresund varje dag, bara 0,6 procent färre resenärer än under samma period 2019. Det ska jämföras med att resandet under årets första kvartal låg drygt 21 procent lägre än samma period 2019.