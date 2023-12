Sánchez får Spanien att kantra åt vänster

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Spanien genomgår just nu en av sina svåraste perioder i modern politisk historia. I centrum för händelserna står premiärminister Pedro Sánchez som nyligen svurits in för ytterligare en mandatperiod. Han och hans parti socialisterna, PSOE, regerar tillsammans med vänsterkoalitionen Sumar och Spanien var redan under förra mandatperioden Europas mest vänsterorienterade land.