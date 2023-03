Kryptovalutan bitcoin har lyft med i runda slängar 70 procent under årets första kvartal. Detta gör kvartalet till kryptovalutans bästa sedan första kvartalet 2021, då bitcoins värde mer än fördubblades.

Lyftet kan jämföras med en uppgång för S&P500-index under första kvartalet på strax under 6 procent, medan Nasdaqbörsen ligger på plus 15 procent.