Ny storm kring EU och mutor från Qatar

Estländaren Henrik Hololei är EU-kommissionens högste tjänsteman i transportfrågor, som generaldirektör för EU-departementet DG Move. Åtminstone än så länge.

Marken under honom skakar nämligen rejält sedan nyhetssajten Politico Europe avslöjat att han nio gånger mellan 2015 och 2021 flugit gratis i business class med Qatar Airways, inklusive sex gånger under den tid som hans departement arbetade med ett avtal om flygande mellan EU och just Qatar. Två av resorna betalades direkt av Qatar, de övriga av olika lobbygrupper och konferensarrangörer.