Klassisk Disney-saga med en twist

”Önskan” bär smått orimliga förväntningar på sina axlar: detta är filmen som både ska summera och hylla det faktum att musfabriken fyller 100. Originaltiteln ”Wish” är således plockad från julaftonsklassikern ”When you wish upon a star”, och utifrån den har man byggt en film som vill vara mycket på en gång – pastisch men också original, med gammaldags handmålade animationer mixade med moderna dataditon, och där nostalgiska markörer duttats ut på en helt nyskriven saga, delvis signerad teamet bakom ”Frost”.

Huvudpersonen heter Asha och bor i öriket Rosas där en kung med det Disneykungiga namnet Magnifico regerar. Så långt är det nästan som Arendal i just ”Frost”.