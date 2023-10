Syriske författaren Khaled Khalifa död

Khalifa arbetade som manusförfattare, nyhetskrönikör och var en hyllad romanförfattare i regionen. Han har mottagit flera av arabvärldens stora litteraturpriser.

Han var även en känd regimkritiker och drog sig inte för att kritisera Baathpartiet i sina krönikor. Trots inbördeskriget som bröt ut 2011 valde Khalifa att bo kvar i sitt land. Samtidigt fortsatte han att kritisera regimen. I romanen ”No knives in the kitchens of this city” från 2013, skildrar han syriers livssituation under Baathstyret och president Bashar al-Assad.