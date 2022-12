Torsken återhämtar sig i Öresund

Nedgången i torskbeståndet har tidigare varit så påtaglig att det i år för första gången infördes totalstopp för att fånga torsk under lekperioden 15 januari till 30 mars. Förbudet gällde alla danska vatten inklusive Kattegatt och Östersjön. Under resten av året fick sportfiskare bara ta upp en torsk per dag.

Åtgärderna gav resultat, speciellt för torskyngel och småtorsk i Öresund. Där har det skett en ”explosionsartad” utveckling av beståndet, enligt Øresundsakvariet på Köpenhamns universitet.