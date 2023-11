Krisen i tunneln – nytt borrningsschakt övervägs

Den problematiska insatsen är inne på sin åttonde dag. Arbetet har varit motigt och borrar gått sönder. För att få ut arbetarna krävs ett 60 meter långt hål. Hittills har räddningspersonal bara lyckats ta sig 24 meter in i rasmassorna, trots att en ny borrmaskin flögs in så sent som på lördagen.

Planen är att skapa ett 90 centimeter brett borrhål som arbetarna ska kunna pressa sig ut igenom. Nu övervägs en ny vertikal rutt, att borra sig till arbetarna ovanifrån, berättar Deepa Gaur, talesperson för räddningsmyndigheten.