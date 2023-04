Maxa återbäringen – undvik vanligt fel

Foto: Tim Aro Stäng Foto: Tim Aro

Reseavdrag

Är resekostnader för dina jobbresor högre än 11 000 kronor per år få du göra avdrag för dessa.



I årets deklaration får du dra av 18,5 kronor per mil för egen bil, 9 kronor per mil för motorcykel, 4,5 kronor per mil för moped, och 350 kronor per år för cykel. Men för att ha rätt till avdraget finns det flera regler att ha koll på.

Till exempel, om du reser kollektivt måste avståndet till arbetet vara minst två kilometer och kör du bil eller motorcykel behöver avståndet till arbetet vara minst fem kilometer.

Reseavdraget är det allra vanligaste avdraget. Drygt 780 000 personer gjorde reseavdrag 2022, enligt Skatteverket. Men samtidigt blir det fel i nästan vartannat avdrag. Det vanligaste felet görs för avdrag för resa med bil.



– Man måste tjäna in minst två timmar varje dag tur och retur, jämfört med att åka kollektivt. Alltså minst en timme per väg, säger Jan Janowski och fortsätter:

– En del kanske har räknat med omvägar för privata ärenden i tidsvinstberäkningen. Det är ett av de fel vi ofta ser när vi kontrollerar reseavdraget.

Om du arbetar och övernattar mer än 5 mil från hemorten får du göra avdrag för hemresa. Avdraget ska som regel motsvara kostnaden för billigaste färdsätt.