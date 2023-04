Inget elstöd till hushållen i påskägget

Denna gång ska även hushåll i norra Sverige, elkunder i elområdena 1 och 2, få pengar från mångmiljardpotten av flaskhalsavgifter som byggts upp hos Svenska Kraftnät. De fick inga pengar i den första omgången. Det stödet gick till hushåll i elområde 3 och 4, det vill säga i södra Sverige.

Det nu aktuella stödet ska kompensera hushållen för elpriserna under november och december förra året. Hushållen i elområde 1 och 2 ska få stöd med 90 öre per kilowattimme (kWh) och de i södra Sverige med 126 respektive 129 öre per kWh. Ersättningen utgår för 80 procent av förbrukningen under de två månaderna.