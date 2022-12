”Jag bär pyjamas fram till lunch”

Runt klockan 20 på fredagen börjar min helg, som inte är någon helg. Vid den tiden ska jag vara på Hamburger börs, redo att underhålla en förväntansfull publik. Innan dess äter jag middag med familjen och nattar min son. Fredagar är jag alltid maximalt effektiv för att tiden ska räcka till familjemys också.

Jag hoppar in i bilen när sonen somnat och på väg in mot stan sjunger jag upp för att ha rösten redo till kvällens föreställning. Som vanligt är kapellmästare Marika och jag först på plats. Vi behöver mer tid i sminket än killarna som släntrar in lite senare. Samtidigt passar jag på att känna in publiken – den är fredagspirrig och verkar se fram emot en kväll av underhållning.