”Bye-bye booty: Heroin chic is back” skrev New York Post i vintras. Rubriken kan läsas som en referens till en mycket uppmärksammad artikel i modemagasinet Vogue för nästan tio år sedan, där Patrica Garcia hävdade då att vi var på väg in i ”the era of the big booty”. Kritiken lät inte vänta på sig och uttalandet sågs som rasistiskt eftersom det utgick från en syn på kvinnors kroppar präglad av vithetsnormer. De senaste åren har idealet trots allt mycket riktigt varit en framträdande rumpa, vilket bland annat den ökande efterfrågan på skönhetsoperationen ”Brazilian butt lift” visar på.