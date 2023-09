Överger London och New York i jakt på likasinnade

Digitala nomader utmanar forskarnas teorier om hur människor bygger gemenskap. Det berättar Robert Litchfield, docent i företagsekonomi vid Washington and Jefferson College, USA, som har skrivit boken ”Digital nomads. In search of freedom, community, and meaningful work in the new economy” (Oxford University Press, 2021), tillsammans med sociologiprofessorn Rachael Woldoff.

– De flesta teorier utgår från att människor bygger starka band genom att vara på samma geografiska plats över lång tid. Men de här personerna har inte tid, däremot är det viktigt för dem att ha starka band till andra människor på den fysiska plats där de befinner sig, säger Robert Litchfield.