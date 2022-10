Nu lever 20 tusen biljoner myror på jorden

Studien, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, bygger på en lång rad beräkningar av myrtätheten i de flesta delar av världen. På över 1 300 platser har forskare samlat in myror med speciella typer av fällor, och med detta som grund har man sedan extrapolerat antalet över större områden i olika naturtyper.

Myror finns i mer eller mindre större mängder i de flesta livsmiljöer, utanför polartrakterna. De är särskilt talrika i regnskogarna.