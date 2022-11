Toner av vanilj – blev fullkomligt knockad

Stäng

Louis Roederer Collection 243

509 kr, nr 7602, Frankrike, Champagne, mousserande, torrt vitt

Betyg: 6 av 6

Vid första besöket fick jag en oförglömlig insikt. Det var Roederer som låg bakom det mytiska tsar-bubblet Cristal. Deras nyskapade Collection 243 har fyrtio procent gamla viner från årgångar mellan 2012 och 2017 samt 60 procent från år 2018. Charmigt på högsta nivå.

Château Suduiraut 2002

699 kr, nr 3004 (BS), Frankrike, Bordeaux, vitt och sött

Betyg: 6 av 6

Det fanns en tid då världens dyraste Sauternesvin, Château d’Yquem, var ouppnåeligt. Jag fick hålla mig till the second best: Suduiraut. Här får du ändå allt av krämig persikomarmelad, saffran, svart te och marsipan. Flaskan räcker hela julhelgen om du smuttar. .

Penfolds Koonunga Hill Shiraz Cabernet 2019

99 kr, nr 6253, Australien, South Eastern Australia, rött, fruktigt och smakrikt

Betyg: 5 av 6

Som vinboksförfattare var jag tidigt imponerad av Penfolds, i synnerhet efter möten med vinmakaren Peter Gago. Deras vin Penfolds Grange är fortfarande ikoniskt. Här är deras mest prisvärda instegsvin med rik mörk fruktighet och mjuk bitterkryddig smak.

Trimbach Riesling 2019

159 kr, nr 2639 (BS), Frankrike, Alsace, vitt, friskt och fruktigt

Betyg: 5 av 6

Då jag bodde i Schweiz nära Alsace blev Trimbach min första stora favorit. Alla som provat deras riesling Cuvée Frédéric Emile vet vad jag pratar om. Standard-rieslingen bjuder på äppliga höstdofter, citrusskal, honungstoner och rik syra.

Rocca Guicciarda Riserva 2019

159 kr, nr 2723, Italien, Toscana, rött, kryddigt och mustigt

Betyg: 5 av 6

Jag häpnade när jag fick se Castello di Brolio första gången – familjen Ricasolis medeltida slott i Toscana. Sedan dess har jag sett upp till deras viner. Rocca Guicciarda är ett prisvärt mellanklassvin med allt du önskar av en sangiovese från Chianti Classico.

Bründlmayer Grüner Veltliner 2021

169 kr, nr 2910 (BS), Österrike, Kamptal, vitt, friskt och fruktigt

Betyg: 5 av 6

När Österrike började resa sig efter glykolskandalen var Willy Bründlmayer en förebild. Han stod upp för en kompromisslös kvalitet. Både riesling och grüner veltliner, som var en ny bekantskap då. Här finns allt av härlig äppel- och päronfrukt med örtig frisk syra.

