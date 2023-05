”I’m not going to be ignored, Dan.” Den berömda repliken yttrades av Glenn Close som Alex Forrest i 80-talssuccén ”Farlig förbindelse”, och gav alla otrogna män i USA en kollektiv skrämselhicka. I filmen har Michael Douglas karaktär en kort otrohetsaffär med Alex, en sexig kvinna som snabbt blir besatt av honom och tar till allt farligare metoder för att fortsätta deras romans. En speciellt ryslig scen innehåller ett kreativt recept på lapin au kastrull med ett gulligt husdjur, och gav upphov till begreppet ”bunny boiler” eller ”kaninkokerska”: ett nedsättande epitet för en kvinna med en förmodat rubbad romantisk besatthet.

Den nya tv-serien ”Fatal attraction”, en nyinspelning och uppföljare i ett, tar sin början 15 år efter den olycksaliga affären. Dan (Joshua Jackson) har suttit inlåst för dråp, och ska nu bli villkorligt frigiven. Friheten ska han använda till att återknyta bandet till sin nästan vuxna dotter, och till att försöka hitta bevis för att han blev oskyldigt dömd. I återblickar får vi möta honom pre-prassel: en reko familjeman och framgångsrik advokat vars omgivning redan gratulerar honom i förväg till en förmodad befordran. Han har en stöttande hustru och en gullig dotter. Livet verkar toppen. Men som så ofta går något snett, och det snygga brottsofferombudet Alex (Lizzie Caplan) som han börjat stöta på i korridorerna verkar alltmer lockande.