Världens dyraste krogar

Sublimotion, Ibiza

Världens dyraste restaurang hittas på Ibiza och bjuder på både show och en gedigen avsmakningsmeny. Foto: Hard Rock Hotel Ibiza/Sublimotion

För att smaka på vad världens dyraste restaurang har att erbjuda måste man vara beredd på att hosta upp. Närmare 23 000 kronor per person kostar det att äta på Sublimotion i Hard Rock Hotel på Ibiza. Krogen håller bara öppet mellan den första juni och 30 september, men lyckas man knipa ett bord väntar en avsmakningsmeny bestående av 20 rätter som serveras under tre timmar. Medan rätterna avnjuts presenteras allt från ljusshower till videoprojektioner och när man bokat bord skickas en ätbar biljett hem till dig. Men vänta med att smaka på den tills du gått in.



