Scorsese bjuder på filmvisningar av klassiker

Regissören Martin Scorsese lanserar ett virtuellt visningsrum för restaurerade klassiker, via sin ideella organisation The Film Foundation, skriver Deadline.

Först ut är ”I know where I'm going” från 1945, av regissören Michael Powell. Filmen kommer att vara tillgänglig i 24 timmar från 9 maj. Andra klassiker som Scorsese bjuder in till är bland andra Fellinis ”La Strada”, indiska ”Kummatty”, ”Moulin Rouge” från 1952, ”Sambizanga” av Sarah Maldoror och ”One-Eyed Jacks” i regi av Marlon Brando.