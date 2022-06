Det var en prinsessa i sorg som tog över kronan från sin far kung George, som hastigt dött året innan. Den 2 juni 1953 blev Elizabeth II drottning och ”God save the king” blev ”God save the queen”. I dag har hon världsrekordet i att sitta längst på tronen med sina 70 år.

Storbritannien har redan börjat firandet. Drottningen har bland annat fått en tunnelbanelinje och sett Stonehenge lysas upp med bilder av henne. Och så har Sex Pistols Johnny Rotten gjort en helomvändning och säger att han beundrar henne.

På en kvart får du veta hur världen förändrats under drottning Elizabeths tid vid makten och varför hon väcker så starka känslor. Med SvD:s korrespondent Teresa Küchler.

70 år på tronen - drottningen mer älskad än någonsin

