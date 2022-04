Fem personer omkom i drunkningsolyckor under årets tre första månader, visar preliminär statistik från Svenska livräddningssällskapet (SLS). Det är den lägsta siffran sedan 2010, och långt under medel för perioden under hela 2000-talet. I fjol drunknade 17 personer under första kvartalet.

Orsakerna till att så pass få omkommit kan vara flera, och det är för tidigt att peka ut någon särskild faktor, enligt SLS.