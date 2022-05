Försvunnen Picasso kan vara hittad

Skymten av vad som kan vara en försvunnen målning av Pablo Picasso har synts ovanför soffan hemma hos Imelda Marcos, fru till Filippinernas förre diktator Ferdinand Marcos, och mamma till den nyss valde presidenten Ferdinand ”Bongbong” Marcos Junior.

Bilder på den nyvalde presidenten under ett besök hemma hos sin mamma visar hur hon har Picassos ”Femme Couche VI” – eller möjligen en kopia av densamma – hängande ovanför soffan, skriver T he Guardian. Marcos Juniors presstalesperson Vic Rodriguez valde att inte svara när han fick frågor om målningens äkthet under en presskonferens.