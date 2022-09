Elprisrea kraschade sajt – tecknade avtal ogiltiga

Från midnatt fram till tidig morgon på torsdagen erbjöds vrakpris på fasta elavtal på Skellefteå krafts hemsida. Ett treårsavtal gick att teckna för 8–10 öre per kwh. Det korrekta priset skulle ha varit 150–200 öre per kwh i elområde 1 och 2 i norra Sverige, 350–500 öre per kwh i elområde 3 i mellersta Sverige och 550–750 öre i elområde 4 i södra Sverige.

Det fanns alltså stora pengar att tjäna och ryktet spreds i sociala medier. Cirka 1000 personer hann teckna avtal innan felet uppdagades. Intresset gjorde att hemsidan överbelastades och det var svårt att ta sig in mellan kl 7 och 9.