Den franska popartisten Christine and the Queens återvänder till Way Out West som meddelar att även jamaicansk-amerikanske Masego är klar för årets festival.

Franska Héloïse Adélaïde Letissier är en fransk singersongwriter med artistnamnet Christine and the Queens. Genom sin elektroniska pop utforskar hon bland annat sexualitet och identitet och gästade Way Out West även 2019.