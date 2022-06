Mariah Carey stäms för populär jullåt

Countrylåtskrivaren Andy Stone har lämnat in en stämningsansökan gällande upphovsrättsbrott mot sångerskan Mariah Carey till distriktsdomstolen i Louisiana för låten ”All I want for christmas is you”, rapporterar Deadline.

I ansökan, som också riktar sig mot låtens medförfattare Walter Afansieff, hävdar Andy Stone att upphovsrätten för hans låt med samma namn framförd av ”Vince Vance and the Valiants” 1989 kränkts och kräver närmare 200 miljoner kronor i skadestånd.