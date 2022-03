Greta Thunberg: "Läget i dag är mycket värre"

Under fredagen samlades människor världen över för att demonstrera under parollen ”People not profit”. I Stockholm tågade runt 2 500 ungdomar efter organisationen Fridays for futures sedvanliga samling på Mynttorget i Gamla stan till Tantolunden där bland andra Greta Thunberg höll tal.

Budskapet är välkänt vid det här laget. Tiden är knapp och krisinstinkten hos makthavarna i det närmaste obefintlig.