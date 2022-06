"Snabba cash 2" får premiär på Way Out West

Way Out West har liksom många andra arrangörer haft paus under pandemin. Nu gör musikfestivalen comeback, och därmed även film och tv-seriesektionen som har varit ett av festivalens stående inslag sedan 2011.

Den här gången slår man upp portarna till biografer i Slottsskogen, Hagabion och andra lokaler runt om i Göteborg efter att programmet strömmats digitalt de senaste två åren.