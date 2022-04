Guldjakt och giftermål – Sjöströms häftiga år

– Det är kanske så att jag behöver ta det lite lugnare i höst. Jag har ju simmat världscupen 2017 och 2018 och sedan ISL varje höst efter det, så det är inte ”the end of the world”, säger 28-åriga Sjöström som just nu simmar på stortävlingen Swim Open på hemmaplan i Stockholm.

Där började hon sin vana trogen med toppresultat och satte världsårsbästa två gånger om på 50 meter fjäril.