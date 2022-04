Bakslag för våren – snö och rusk på väg

Kylan behåller sitt grepp över landet även fast mars månad gått över i april, visar SMHI:s prognos.

– Under tiodygnsperioden tycks kalluften ligga kvar, men givetvis blir prognosen osäkrare mot slutet. Men just nu ser vi inga tecken på att det kommer in någon mild luft, säger meteorolog Lars Knutsson på SMHI.