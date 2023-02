Det norska stjärnskottet Aurora är klar för Way Out West i sommar, meddelar festivalen. 26-åriga Aurora hämtar inspiration från sagor och mytologi och släppte förra året sitt debutalbum ”The gods we can touch”.

Festivalen går också ut med speldagar för de bokade artisterna. Håkan Hellström spelar på lördagskvällen medan Blur och The Soundtrack of Our Lives är bokade till fredagen och Wizkid på torsdagen.