Flera privata styrkor strider: ”Kan vara fördel”

Planerna på nya ryska privata styrkor inom det ryska gasbolaget Gazprom framförs av den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW), som snappat upp informationen av en erkänd rysk militärbloggare. Informationen är obekräftad, men rekryteringen uppges utgå från miljonstaden Donetsk i regionen med samma namn, där bland annat det utdragna slaget om Bachmut utspelar sig i den norra delen.

Månadslönen – för de frivilliga, som beskrivs som volontärer och inte legosoldater – ska vara motsvarande cirka 5 000 dollar, plus bonus, vilket uppges vara ungefär dubbelt så mycket som soldaterna i Wagnergruppen tjänar.