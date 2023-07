”Krisen blottar den svenska osäkerheten”

Från att under efterkrigstiden gjort sig känt i världen för sitt fredsarbete och sin alliansfrihet har Sverige på kort tid bytt fot och ställt in sig i ledet bakom USA och Nato. Ett resultat av detta är att Sverige under det pågående kriget i Ukraina inte bara avstått från att – i enlighet med sitt tidigare ”dna” – ta egna initiativ till fredliga lösningar, utan också förhållit sig passivt till andra aktörers fredsinitiativ. Sverige är inte längre en i utrikesfrågor självständig (neutral) nation med sikte på fredligt samarbete, utan en del av en offensiv militärallians. Denna förändring sker dessutom i en tid av ökade geopolitiska spänningar.