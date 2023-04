Påskaftonen är en bro mellan glädje och sorg

Hon kom ganska omgående att kallas ett mirakel. Den nyfödda flickan, fortfarande sammanlänkad med sin mor via navelsträngen, som hittades levande under rasmassorna i jordbävningens Syrien. Hennes familj, modern, fadern och de fyra syskonen, omkom. Men som ett tecken på livets oresonliga envishet, mitt i dödens kaos, överlevde den lilla flickan. Bilderna av hur hon räddades från de sammanfallna husen spred sig snabbt över världen och snart började erbjudandena om att adoptera henne att strömma in. Hon gavs namnet Aya. Det betyder ”tecken från Gud”.