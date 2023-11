Författaren AS Byatt – pseudonym för Antonia Susan Duffy – har gått ur tiden, 87 år gammal, skriver The Guardian. Hon verkade som författare under fem decennier och är mest känd för verket ”De besatta. En romantisk berättelse”, som tilldelades det prestigefyllda Bookerpriset 1990 och översattes till över 30 språk.

Boken handlar om två akademiker som blir förälskade medan de undersöker det mystiska förhållandet mellan två viktorianska poeter.