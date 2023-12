Här är tittarnas favoriter på HBO Max

Berättelsen om de två överlevarna Joel och 14-åriga Ellie har sitt ursprung i ett dataspel och har rosats av kritikerna. Prisregn väntar sannolikt på Emmy-galan den 16 januari då serien har hela 24 nomineringar.

En inte fullt lika hyllad serie är ”Sex and the city”-uppföljaren ”And just like that...”. Men trots tämligen kallsinniga recensioner har New York-damerna Carrie, Miranda och Charlottes kärleks- och klimakteriebekymmer uppenbarligen fångat de svenska tv-tittarnas intresse och den andra säsongen är den näst mest strömmade serien under året.