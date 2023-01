Rykande ruiner finns nu kvar efter att den brand som slukade huvudbyggnaden vid Säfsens skidanläggning slocknat.

Branden i byggnaden, som innehöll reception, restaurang och spa, upptäcktes under natten till måndagen. På måndagsmorgonen brann det för häftigt för att räddningstjänsten skulle kunna släcka lågorna, och ett beslut fattades om att låta byggnaden brinna ner under kontrollerade former.