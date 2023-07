Teaterkonst med ett aktivistiskt ärende

När den schweiziske teatermannen Milo Rau ska möta publik för att tala om sitt nya scenkonstprojekt ”Antigone i Amazonas” överraskar han samtalsledaren. Oanmält har han med två kvinnor, Maria Raimunda och Kananda Rocha Xavier, aktivister från De jordlösas rörelse, MST, i Brasilien. Han vill att de ska få tala först, deklarera rörelsens krav på jordreformer. MST är en enorm politisk folkrörelse, med mer än en halv miljon medlemmar, de flesta är brasiliansk ursprungsbefolkning och svarta. De verkar för att få tillbaka mark och skogar i Amazonas, som exploateras i storskalig livsmedelsindustri och boskapsuppfödning. Mot regnskogsskövlingar och miljöskadliga monokulturer kräver MST att jordar och skogar ska förvaltas kooperativt i ekologiskt hållbara former. Detta är inte bara en kamp för Brasiliens urbefolkningar och traditionella kulturer, framhåller de båda aktivisterna. Rovdriften på Amazonas bryter ner våra globala ekosystem, och Milo Rau bekräftar att deras kamp är hela världens angelägenhet.

Denna politiska intervention är karakteristisk för hur Milo Rau arbetar. 46-årige Rau är en av Europas mest eftertraktade scenkonstnärer just nu, och hans unika konstnärskap är helt sammanlänkat med konkret engagemang i samtidens kriser. Efter fem år som chef för den belgiska stadsteatern NT Gent har han just utnämnts till konstnärlig ledare för den stora festivalen Wiener Festwochen: han lovar att även den ska bli en plattform för aktivistiska konstnärliga projekt. Teaterns institutioner måste förändras inifrån, framhåller Milo Rau. De ska inte bara ”spela pjäser”, för just scenkonst kan väcka de reflektioner vi behöver för att aktivt agera gentemot mänsklighetens stora utmaningar, menar han.